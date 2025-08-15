Strecke gesperrt

Fast 100 Kilometer: Sandsturm verschluckt ganzen Landstrich

Ein Sandsturm im US-Bundesstaat New Mexiko verschluckte einen ganzen Landstrich. Eine Strecke von fast 100 Kilometern musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.