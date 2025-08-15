Nach wie vor Kult: „Durch den Monsun“ von Tokio Hotel wird 20 Jahre alt

Vor 20 Jahren erschien die Hit-Single „Durch den Monsun“ der Band Tokio Hotel. Der Song schlug ein, die jungen Bandmitglieder wurden zu Stars. Auch heute sind Song und Band weiterhin bekannt.

„Durch den Monsun, hinter die Welt, ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt“, singt Bill Kaulitz mit jungenhafter Stimme vor rockiger Musik. Das zugehörige Musikvideo zeigt den Leadsänger der Teenie-Band Tokio Hotel prominent im Emo-Look mit schwarzer Igelfrisur und dickem Eyeliner. Er, sein Zwillingsbruder Tom an der Gitarre, Bassist Georg Listing und Schlagzeuger Gustav Schäfer nahmen vor 20 Jahren den Song auf, der die Band auf Platz eins der Charts katapultierte.

Sechs Wochen hielt der Song sich 2005 in Österreich auf Platz eins, ähnlich lang auch in anderen Ländern. Der Hit löste einen regelrechten Hype um die Band aus. „Wenn man sich die deutsche Popgeschichte seit den 60ern anschaut, dann gehört ‚Durch den Monsun‘ definitiv in den Kanon der größten deutschen Pophits“, findet Musikexperte Alex Gernandt.

Steile Erfolgskurve

Die Geschichte der Band begann Jahre zuvor. Die Kaulitz-Zwillinge machten schon als Kinder zusammen Musik. 2001 lernten sie Listing und Schäfer kennen und gaben ihrer Band den Namen „Devilish“ („Teuflisch“). Zwei Jahre später nahm der damals 13-jährige Bill Kaulitz an einer Kinder-Castingshow teil. Dort wurde der Musikproduzent Peter Hoffmann auf ihn aufmerksam und sah sich die Schülerband genauer an.

Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel wurden früh berühmt. © TT

„Ohne zu übertreiben: Von der ersten Sekunde an wusste ich genau, dass sie komplett durch die Decke gehen werden. So etwas gab es damals noch nicht.“ Mit seinen Firmenpartnern nahm er die vier Jungs unter seine Fittiche, coachte sie und schrieb mit ihnen 2005 den Rocksong, der ihr Leben verändern sollte. „Der Song und seine Stilrichtung passten genau in diesen Emo-Zeitgeist damals. Das war ein Zusammentreffen von glücklichen Momenten“, erzählt Hoffmann heute.

Vor dem Release änderte die Band ihren Namen zu Tokio Hotel. Das Debütalbum „Schrei“, zu dem „Durch den Monsun“ gehört, verkaufte sich weltweit über 1,5 Millionen Mal. Auch die englische Version des Songs, „Monsoon“, wurde zum internationalen Hit.

Monsun fegte über die Band hinweg

Sozusagen über Nacht wurden die vier Schüler aus Magdeburg zu Stars. Plötzlich konnten sie keinen Schritt mehr tun, ohne von Leibwächtern begleitet und von Paparazzi belauert zu werden. Die Band jettete von Fernsehauftritten bei Viva zu Bravo-Supershows und ging auf Europatournee. Die Jugendlichen brachen die Schule ab und machten ihren Abschluss per Fernrealschule. Bis 2009 erschienen zwei weitere Alben der Band.

Vor allem junge Mädchen gehörten zur Anhängerschaft von Tokio Hotel. Sänger Bill galt als Mädchenschwarm. Aufgrund seines androgynen Auftretens gab es aber immer wieder Spekulationen über seine Sexualität. Seine sexuelle Orientierung musste er als Teenager jahrelang geheim halten und sprach erst vor vier Jahren offen darüber, dass er mal in Männer, mal in Frauen verliebt gewesen sei.

Bill (l.) und Tom Kaulitz auf dem CSD in Köln 2024. © IMAGO/Christoph Hardt

2010 zog sich die Band von der Öffentlichkeit zurück. Die öffentliche Wahrnehmung, der Hype und Fälle von Stalking bewogen die Brüder Kaulitz dazu, nach Los Angeles zu ziehen. Dort leben sie bis heute. „Wenn du so ein Überflieger bist, auf allen Plattformen stattfindest und so jung bist wie Tokio Hotel damals, dann kannst du darauf nicht vorbereitet werden. Das ist schwer zu verkraften“, sagt Musikjournalist Gernandt.

Tokio Hotel immer noch in aller Munde

20 Jahre und sechs Studioalben später hat die Band nach wie vor eine beachtliche und internationale Fanbase, der Hype hat aber nachgelassen. Laut Hoffmann auch, weil sich die Musiker irgendwann entschieden, auf Englisch zu singen. In Features wie „Fahr mit mir (4x4)“ von Kraftklub (2022) oder „Fata Morgana“ von Nina Chuba (2024) ist Bills Stimme weiterhin ab und an auf Deutsch zu hören.

Seit ein paar Jahren sind zumindest die Zwillinge – inzwischen 35 Jahre alt – wieder in der Öffentlichkeit präsent. Durch ihren gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills“ und die Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ haben sie sich als Unterhaltungsmarke etabliert. Zudem landet das Eheleben von Tom Kaulitz und Heidi Klum regelmäßig in der Klatschpresse.

„Durch den Monsun“ bleibt ein Kultsong

Der Debüt-Hit lebt weiter. „Jeder kennt diesen Song. Er war für lange Zeit tief im Herzen der Fans und das Emotionale bleibt dann einfach“, sagt Mit-Autor Hoffmann. Noch heute feiern Jung und Alt „Durch den Monsun“.

Bill Kaulitz bei einem Konzert Anfang des Jahres. Die Band tritt immer noch gemeinsam auf. © IMAGO/Ulrich Stamm

Diesen Freitag gibt Tokio Hotel ein Jubiläumskonzert in Berlin. „Durch den Monsun“ darf auf der Setlist natürlich nicht fehlen. „Es gibt ja ganz viele Künstler, die ihren größten Hit nicht mögen oder das Gefühl haben, sie werden nur darauf reduziert“, sagte Bill im vergangenen Jahr – bei ihm und seiner Band treffe das aber nicht zu. „Also ich bin froh, dass wir den Song haben.“ (TT.com, dpa)