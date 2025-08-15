Wo man sich jetzt über Zustellprobleme bei Briefsendungen beschweren kann

Bisher gab es auf der Webseite der staatlichen RTR ein Beschwerdeportal nur für Paketsendungen. Das wurde nun erweitert.

Wien – Die staatliche Telekommunikation-Regulierungsbehörde RTR hat ihr Service erweitert und ermöglicht Beschwerden jetzt auch für Briefsendungen. Bisher war das nur für Paketsendungen möglich. „Die bei uns registrierten Beschwerden dienen unter anderem dazu, strukturelle Probleme zu identifizieren“, sagt Klaus Steinmaurer, RTR-Geschäftsführer für den Fachbereich Telekommunikation und Post.

Das aktuell geltende Postmarktgesetz räume Empfängerinnen und Empfängern von Postsendungen bei Zustellproblemen kaum durchsetzbare Rechte ein, „wir haben hier eine kleine Abhilfe geschaffen“, so Steinmaurer. Seit 2021 können Betroffene ihre Probleme bei der Zustellung von Paketsendungen über das RTR-Beschwerdeportal mitteilen.

Erfolgreiche Testphase

Eine Testphase von drei Monaten habe nun gezeigt, dass Zustellprobleme bei Briefsendungen ähnlich gelagert seien wie bei Paketen. Bemängelt wurde, dass Briefe unregelmäßig, unsachgemäß oder überhaupt nicht zugestellt wurden. Postempfangsbeschwerden können auf der Website der RTR eingebracht werden.