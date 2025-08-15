🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Hyaluron, Kollagen oder doch Wasser? Was die Haut tatsächlich jung hält
Viele verschiedene Fakoren spielen bei der Hautalterung eine Rolle.
Gesichtspflegeprodukte versprechen jugendliche Haut, Gesichtsyoga und Rotlicht-Masken liegen im Trend und InfluencerInnen kleben sich Silikonpflaster gegen Falten ins Gesicht. Barbara Böckle von der Innsbrucker Uni-Klinik für Dermatologie kennt sich mit den verschiedenen Inhaltsstoffen aus und hat in dieser „Gut zu wissen“-Podcastfolge die Beauty-Hypes unter die Lupe genommen.
Barbara Böckle ist Leitende Oberärztin der Allgemeinen Ambulanz, Akne & Ästhetische Sprechstunde, Kollagenosesprechstunde & Immunfluoreszenzlabor der Hautklinik Innsbruck.
