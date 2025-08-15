Hyaluron, Kollagen oder doch Wasser? Was die Haut tatsächlich jung hält

Gesichtspflegeprodukte versprechen jugendliche Haut, Gesichtsyoga und Rotlicht-Masken liegen im Trend und InfluencerInnen kleben sich Silikonpflaster gegen Falten ins Gesicht. Barbara Böckle von der Innsbrucker Uni-Klinik für Dermatologie kennt sich mit den verschiedenen Inhaltsstoffen aus und hat in dieser „Gut zu wissen“-Podcastfolge die Beauty-Hypes unter die Lupe genommen.