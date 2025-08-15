🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Hyaluron, Kollagen oder doch Wasser? Was die Haut tatsächlich jung hält

Viele verschiedene Fakoren spielen bei der Hautalterung eine Rolle.
© iStockphoto
Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Gesichtspflegeprodukte versprechen jugendliche Haut, Gesichtsyoga und Rotlicht-Masken liegen im Trend und InfluencerInnen kleben sich Silikonpflaster gegen Falten ins Gesicht. Barbara Böckle von der Innsbrucker Uni-Klinik für Dermatologie kennt sich mit den verschiedenen Inhaltsstoffen aus und hat in dieser „Gut zu wissen“-Podcastfolge die Beauty-Hypes unter die Lupe genommen.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Was die Haut tatsächlich jung hält

📱 Sie möchten „Gut zu wissen" in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren" in der rechten oberen Ecke im Player.

Barbara Böckle ist Leitende Oberärztin der Allgemeinen Ambulanz, Akne & Ästhetische Sprechstunde, Kollagenosesprechstunde & Immunfluoreszenzlabor der Hautklinik Innsbruck.
© Klinik Ibk

