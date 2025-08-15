„Ich liebe dich“: Amazon-Gründer Jeff Bezos trauert um seine Mutter

Seattle – Amazon-Gründer Jeff Bezos trauert um seine Mutter. „Ihr Erwachsenenleben begann ein wenig früh, als sie im zarten Alter von 17 Jahren meine Mutter wurde“, schrieb der 61-jährige Milliardär neben ein Foto seiner Mutter Jackie auf Instagram. Am Donnerstag starb die an einer Form von Demenz erkrankte Jackie Bezos im Alter von 78 Jahren, wie Bezos weiter mitteilte.

Sie sei dabei umgeben gewesen, „von so vielen von uns, die sie liebten – ihren Kindern, Enkelkindern und meinem Vater“, schrieb Bezos. Er werde seine Mutter „immer in meinem Herzen bewahren“. „Ich liebe dich, Mama.“ Unter dem Post sprachen zahlreiche Menschen Bezos ihr Beileid aus, darunter die Schauspieler Antonio Banderas und Sharon Stone. Die Ex-Journalistin Lauren Sánchez, die Bezos im Juni in Venedig das Jawort gegeben hatte, schrieb: „Wir werden sie so sehr vermissen.“ Jacklyn Bezos heiratete nach der Geburt von Jeff Bezos den Kubaner Miguel Bezos, einen Manager des Ölkonzern Exxon, mit dem sie zwei weitere Kinder bekam. 1995 unterstützten „Jackie“ und ihr Ehemann den späteren Milliardär Jeff Bezos mit einem Darlehen in Höhe von fast 250.000 Dollar, die er in die Gründung des Onlineversandhandels Amazon investierte. (APA, dpa)