Zahlreiche Vermisste
Über 200 Tote nach verheerenden Sturzfluten in Indien und Pakistan
Sturzfluten durch sintflutartige Regenfälle haben in den letzten 24 Stunden mehr als 200 Menschen in Indien und Pakistan getötet. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst, sagten Beamte.
