Auffahrunfall im Außerfern: 24-jährige Frau durch Aufprall verletzt

Lechaschau – Am Freitagnachmittag kam es auf der Lechtalstraße im Bereich der Lechaschauer Brücke zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Mann war von Höfen kommend in Richtung Reutte unterwegs, als vor ihm ein Pkw vor einem Schutzweg abbremste und zum Stillstand kam.

Trotz Bremsmanöver konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zur Kollision. Der 74-jährige Mann und der 26-jährige Lenker des stehenden Fahrzeugs blieben unverletzt. Im Auto des 26-Jährigen befanden sich zwei weitere Insassinnen. Eine der beiden, eine 24-jährige Frau, wurde durch den Heckaufprall unbestimmten Grades verletzt.

Sie musste mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte gebracht werden. Beide Autos wurden beschädigt.