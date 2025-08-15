Nachfolger(in) gesucht
Wie es bei Ö3 nach dem Abgang von Starmoderator Robert Kratky weitergehen soll
Übergabe des Mikrofons. Robert Kratky (linkes Bild) verlässt nach 21 Jahren den Ö3-Wecker. Seine bisherigen Vertreter Gabi Hiller und Philipp Hansa übernehmen, doch nicht nur sie.
© APA/ORF/Hans Leitner; ORF/Hitradio Ö3/Roman Pfeiffer
Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky wurde wegen seines hohen Gehalts angefeindet. Jetzt zieht er aus gesundheitlichen Gründen die Reißleine und hinterlässt eine große Lücke.