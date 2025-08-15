Auch 77-Jährige verletzt

E-Bike-Lenker (52) nach Zusammenstoß in Tulfes ins Krankenhaus gebracht

Tulfes – Freitagnachmittag fuhren ein 52-jähriger Mann und eine 77-jährige Frau mit E-Bikes auf einem Radweg zwischen Volders und Hall. Die beiden waren in Richtung Westen unterwegs. Kurz nach einer Bahnbrücke in Volderwald wurden die beiden von einer Rennradgruppe überholt.

Während des Vorbeifahrens kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der überholenden Gruppe und den beiden E-Bike-Lenkern, berichtet die Polizei. Dabei dürfte der 52-Jährige die Kontrolle über sein Gefährt verloren haben. Er kollidierte mit der 77-Jährigen und beide kamen zu Sturz.

Dabei zogen sie sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der 52-Jährige musste mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert werden. Weitere Erhebungen sind im Gange, so die Polizei. (TT.com)

