62-jähriger Wanderer stürzte am Stubaier Höhenweg rund 15 Meter in die Tiefe

Gschnitz – Freitagfrüh sind zwei Wanderer, ein 62-jähriger Niederländer und seine 27-jährige Tochter, von der Innsbrucker Hütte aus zu einer alpinen Wanderung am Stubaier Höhenweg aufgebrochen. Gegen 9.15 Uhr kam der Mann am schwarz markierten Bergweg unterhalb der äußeren Wetterspitze zu Sturz und stürzte in weiterer Folge rund 15 Meter in die Tiefe. Verletzt blieb er unterhalb des Weges liegen.