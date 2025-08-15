Verletzt geborgen
62-jähriger Wanderer stürzte am Stubaier Höhenweg rund 15 Meter in die Tiefe
Gschnitz – Freitagfrüh sind zwei Wanderer, ein 62-jähriger Niederländer und seine 27-jährige Tochter, von der Innsbrucker Hütte aus zu einer alpinen Wanderung am Stubaier Höhenweg aufgebrochen. Gegen 9.15 Uhr kam der Mann am schwarz markierten Bergweg unterhalb der äußeren Wetterspitze zu Sturz und stürzte in weiterer Folge rund 15 Meter in die Tiefe. Verletzt blieb er unterhalb des Weges liegen.
Unverzüglich setzte die Tochter einen Notruf ab und begab sich zu ihrem Vater. Die Crew des alarmierten Notarzthubschraubers flog den Verletzten nach erfolgter Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck. (TT.com)