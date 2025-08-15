Defekt in Aufzug dürfte in Bad Häring für Rauchentwicklung gesorgt haben

Bad Häring – In einem Mehrparteienhaus in Bad Häring kam es am Freitagnachmittag zu einer Rauchentwicklung. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte Rauch aus dem Personenaufzug feststellen. Dort dürfte wohl ein technischer Defekt für einen Brand gesorgt haben. Ein Löscheinsatz war nicht mehr notwendig.