Kein Löscheinsatz notwendig
Defekt in Aufzug dürfte in Bad Häring für Rauchentwicklung gesorgt haben
Bad Häring – In einem Mehrparteienhaus in Bad Häring kam es am Freitagnachmittag zu einer Rauchentwicklung. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte Rauch aus dem Personenaufzug feststellen. Dort dürfte wohl ein technischer Defekt für einen Brand gesorgt haben. Ein Löscheinsatz war nicht mehr notwendig.
Verletzte gab es keine. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Bad Häring, der Rettungsdienst und die Polizei. (TT.com)