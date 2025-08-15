Kein Löscheinsatz notwendig

Defekt in Aufzug dürfte in Bad Häring für Rauchentwicklung gesorgt haben

Bad Häring – In einem Mehrparteienhaus in Bad Häring kam es am Freitagnachmittag zu einer Rauchentwicklung. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte Rauch aus dem Personenaufzug feststellen. Dort dürfte wohl ein technischer Defekt für einen Brand gesorgt haben. Ein Löscheinsatz war nicht mehr notwendig.

Verletzte gab es keine. Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Bad Häring, der Rettungsdienst und die Polizei. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051