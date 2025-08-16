Späte Tore verhinderten Fehlstart von Meister Liverpool

Gewankt, aber am Ende doch nicht gefallen: Liverpool hat nach dem verlorenen Community Shield einen Fehlstart in der englischen Premier League gerade noch verhindern können. Der Titelverteidiger behielt am Freitagabend dank zweier später Tore im Auftaktspiel der neuen Saison gegen Bournemouth doch noch mit 4:2 die Oberhand. Das alles nach einer Schweigeminute für die verstorbenen Profis Diogo Jota und dessen Bruder Andre Silva.

Hugo Ekitike (37.) sorgte für eine Pausenführung der „Reds“. Nach dessen Assist für das 2:0 von Cody Gakpo (49.) schien am Papier alles klar zu sein. Antoine Semenyo (64., 76.) nutzte zwei Gegenstöße des Außenseiters allerdings aus, um für den Ausgleich zu sorgen. Wie auch schon zuletzt beim im Elfmeterschießen verlorenen Supercup-Duell mit Oliver Glasners Crystal Palace war die Truppe von Arne Slot in der Defensive nicht immer sattelfest. Diesmal entkam der Meister aber einer Enttäuschung. Das dank Toren von „Joker“ Federico Chiesa (88.) und Mohamed Salah (94.).

Leoni erhielt Sechsjahresvertrag

Noch nicht dabei war Giovanni Leoni. Die Verpflichtung des 18-jährigen Abwehrspielers von Parma war erst Stunden vor Anpfiff bekanntgegeben worden. Der italienische U19-Teamspieler unterzeichnete laut Medienberichten einen Sechsjahresvertrag, die Ablösesumme soll sich ohne etwaiger Boni auf 26 Millionen Pfund (30,16 Mio. Euro) belaufen.