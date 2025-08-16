Unwetter sorgte für Murenabgänge und Überschwemmungen in Ischgl

Ein lokales Unwetter ging am Freitagabend über die Gemeinde Ischgl nieder. Dadurch kam es zu Verklausungen von Bächen und somit zu kleineren Überschwemmungen und mehreren Murenabgängen.

„Aufgrund von Gefahr in Verzug musste der Radweg zwischen den Ortsteilen Ebene und Ulmich (Gemeinde Kappl) gesperrt werden“, berichtet die Polizei. Auch der Radweg zwischen den Ortsgebieten von Ischgl und Mathon wurde durch mehrere Muren verlegt.