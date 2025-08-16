Transit-Tauwetter mit Rom?
Und er bewegt sich doch: Salvini beim Transit erstmals gesprächsbereit
Transit-Hardliner Matteo Salvini will technische Gespräche über Transit-Regelungen führen.
© ANDREAS SOLARO
In der Transitpolitik nimmt Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher eine wichtige Vermittlerrolle zwischen Österreich/Tirol und Italien ein. Jetzt überrascht er mit einer Ankündigung: „Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini will über Regelungen im Transit reden.“ Und das ohne Vorbedingungen.