Kommentar
Transit-Diplomatie
Kommentarvon Peter Nindler
Die Transitpolitik dümpelt so dahin, die Bahn verliert im Gütertransport am Brenner weiter gegenüber der Straße. Dass Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini erstmals gesprächsbereit ist, könnte zumindest ein kleiner Lichtblick sein.
