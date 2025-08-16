Auto prallte gegen Tunnelwand: Zwei Verletzte bei Unfall auf Inntalautobahn

Der 19-jährige Lenker und seine Beifahrerin wurden verletzt. Der Pkw und mehrere Verkehrseinrichtungen im Amraser Tunnel wurden beschädigt.

Innsbruck – Ein Autofahrer und seine Beifahrerin wurden am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck verletzt. Der 19-jährige Lenker war gegen 19 Uhr auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Osten unterwegs. Im Amraser Tunnel touchierte der Pkw aus unbekannter Ursache die rechte Tunnelwand.

Der Österreicher verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kollidierte mit der linken Tunnelwand, wodurch mehrere Verkehrseinrichtungen beschädigt wurden. Auch das Auto des 19-Jährigen wurde laut Polizei schwer beschädigt.