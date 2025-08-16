Geradezu ideal für Tirol: Hybrid-Jeep meistert Gelände im The-North-Face-Janker

Den Avenger gibt es in vielen Varianten bis hin zum reinen Elektrofahrzeug. Als 4xe mit schlauem Allradantrieb erfüllt er alle Erwartungen, die man mit dem Namen Jeep verknüpft.

Mit dem Avenger hat sich Jeep auch ein wenig selbst neu erfunden. In und für Europa entwickelt, bricht der hübsche Kompakte die Herzen. Feld- und Forstwege sowie hohe Gehsteigkanten gehen im – auf Robustheit ausgelegten – Avenger ja immer. Neben Benzin-, Hybrid- und Elektrovariante bietet Jeep nun aber eine Allradvariante an, die es in sich hat. So wurde ein 1,2-Liter Turbobenziner um zwei Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse ergänzt.

210 Millimeter Bodenfreiheit und spezielle Geländebereifung machen den 4xe zum begabten Kraxler. © Reinhard Fellner

Herausgekommen ist eine Systemleistung von 145 PS und 230 Newtonmeter Drehmoment samt einem intelligenten Allradantrieb, der den Vortrieb an den Achsen je nach Geschwindigkeit und Steigung variiert. So fährt der Avenger bis 30 km/h permanent mit Allradantrieb und schaltet die Hinterachse bis 90 km/h nur bei Bedarf zu. Zusammen mit einer erhöhten Bodenfreiheit von 210 Millimetern, betont kurzen Überhängen und einer Wattiefe von 400 Millimetern wird so in Gelände vieles möglich.

In der Modellvariante The North Face wurde der farbenfrohe Innenraum mit teils abwachbaren Materialien ausstraffiert. © Reinhard Fellner

Die TT hat es ausprobiert und hält die von Jeep angegebene Steigfähigkeit von 40 Prozent auf schwierigem Gelände für durchaus glaubhaft.

Auch auf der Straße überzeugte der Avenger 4xe. Das flüssig und komfortabel agierenden Hybrid-System aus dem Stellantis-Konzern hat ja in Schwestermodellen bereits überzeugt. Im Avenger spürt man jedoch die hohe Systemleistung schon auch beim Fahren. So geht es bei Bedarf in 9,5 Sekunden auf 100 km/h. Der sich häufig zuschaltende Elektroantrieb ermöglichte aber wiederum einen Testverbrauch von gerade 5,7 Litern.

Die auf 4806 Stück limitierte Sonderserie ist schon an der Motorhaube zu erkennen. Das schwarz soll Reflexe reduzieren. © Reinhard Fellner

Der Testwagen pflegte dabei den besonders schicken Auftritt. „The North Face“ heißt die Modellvariante, die nicht nur mit stylischen Akzenten der angesagten der Freizeitmode-Marke in Summit-Gelb glänzt, sondern allerlei praktische Details von abwaschbaren Sitzen und Matten bis zu Outdoor-Zubehör mit sich bringt. Die limitierte Stückzahl des Modells orientiert sich an der Höhe des Mont Blanc: 4806.

Kurze Überhänge prägen den Avenger. Das sieht im Heckbereich durchaus knackig aus. © Reinhard Fellner