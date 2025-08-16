33-Jähriger bei Sturz mit E-Bike in Münster schwer verletzt

Ein 33-Jähriger wurde am Freitag beim Sturz mit seinem E-Bike in Münster schwer verletzt. Der Österreicher fuhr gegen 19.50 Uhr auf einem Forstweg von der Bayreuther Hütte talwärts in Richtung Grünsbach. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, woraufhin er auf der Schotterstraße zu Sturz kam und schwer verletzt liegen blieb.