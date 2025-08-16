In Klinik geflogen

33-Jähriger bei Sturz mit E-Bike in Münster schwer verletzt

Ein 33-Jähriger wurde am Freitag beim Sturz mit seinem E-Bike in Münster schwer verletzt. Der Österreicher fuhr gegen 19.50 Uhr auf einem Forstweg von der Bayreuther Hütte talwärts in Richtung Grünsbach. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, woraufhin er auf der Schotterstraße zu Sturz kam und schwer verletzt liegen blieb.

Eine nachkommende Wanderin fand den Mann und leistete Erste Hilfe. Der 33-Jährige wurde in weiterer Folge mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)

