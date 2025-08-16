Diebe flüchteten in Wald

Großangelegte Fahndung nach Einbruch in Wohnhaus in Oberlienz

Ein Einbruch am Freitagnachmittag in Oberlienz löste eine großangelegte Fahndung aus. Zwei Personen flüchteten in ein Waldstück.

Catharina Oblasser

