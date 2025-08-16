- Überblick
Diebe flüchteten in Wald
Großangelegte Fahndung nach Einbruch in Wohnhaus in Oberlienz
Ein Einbruch am Freitagnachmittag in Oberlienz löste eine großangelegte Fahndung aus. Zwei Personen flüchteten in ein Waldstück.
Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:
Catharina Oblasser
+4350403 3046
