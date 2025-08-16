Unfall auf Larchwiesentrail
Kollision zwischen E-Bike-Fahrer und Mopedlenker in Obsteig: 26-Jähriger verletzt
Ein 26-Jähriger fuhr am Freitag kurz vor 19 Uhr mit seinem E-Bike vom Arzkastenweg in Obsteig in Richtung Mooswaldsiedlung. Er nutzte den Larchwiesentrail. Zur gleichen Zeit war ein 15-Jähriger mit dem Moped auf demselben Weg talwärts unterwegs.
In einer Kurve kam es trotz Bremsmanöver zu einer Kollision. Der 26-jährige Österreicher wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der Mopedlenker blieb unverletzt. (TT.com)