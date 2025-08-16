Hilferufe gehört: Sucheinsatz in Weerberg ergebnislos eingestellt

Eine Frau meldete sich am Freitagnachmittag via Notruf und gab an, im Bereich Nafingsee (Gemeinde Weerberg) Hilferufe in englischer Sprache wahrgenommen zu haben. Daraufhin wurde ein großer Sucheinsatz gestartet. Beteiligt waren der Notarzthubschrauber, die Bergrettung Schwaz sowie die Polizei Schwaz mit einer Drohne.