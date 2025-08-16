Frau schlug Alarm
Hilferufe gehört: Sucheinsatz in Weerberg ergebnislos eingestellt
Eine Frau meldete sich am Freitagnachmittag via Notruf und gab an, im Bereich Nafingsee (Gemeinde Weerberg) Hilferufe in englischer Sprache wahrgenommen zu haben. Daraufhin wurde ein großer Sucheinsatz gestartet. Beteiligt waren der Notarzthubschrauber, die Bergrettung Schwaz sowie die Polizei Schwaz mit einer Drohne.
„Trotz intensiver Suche konnten bis 19.45 Uhr keine Feststellungen gemacht werden, weshalb aufgrund fehlender weiterer Erhebungsansätze die Suche vorerst ergebnislos eingestellt wurde“, teilte die Polizei mit. (TT.com)