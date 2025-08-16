Ex-Minister im Interview

Was von Römern und Awaren blieb: „Einwanderungsland sind wir nicht erst seit heute“

Heinz Faßmann hält Zuwanderung für nötig. Migration wird aber auch von Herausforderungen begleitet: „Die verstärkte Zuwanderung aus dem arabischen Raum bringt eine neue religiöse Strukturierung mit sich.“
© APA/Hochmuth
Von Wolfgang Sablatnig

Migrationsexperte Heinz Faßmann hält Zuwanderung für nötig und begrüßt eine strikte Integrationspolitik. Als Präsident der Akademie der Wissenschaften fordert er ausreichend Geld für Forschung und Innovation.