Ex-Minister im Interview
Was von Römern und Awaren blieb: „Einwanderungsland sind wir nicht erst seit heute“
Heinz Faßmann hält Zuwanderung für nötig. Migration wird aber auch von Herausforderungen begleitet: „Die verstärkte Zuwanderung aus dem arabischen Raum bringt eine neue religiöse Strukturierung mit sich.“
© APA/Hochmuth
Migrationsexperte Heinz Faßmann hält Zuwanderung für nötig und begrüßt eine strikte Integrationspolitik. Als Präsident der Akademie der Wissenschaften fordert er ausreichend Geld für Forschung und Innovation.