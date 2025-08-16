Farbenmeer und Figurenvielfalt begeisterten beim Blumencorso in Kirchberg

Das Ortszentrum von Kirchberg verwandelte sich am Freitag bei strahlendem Sonnenschein in eine Bühne voller Farben, Fantasie und Festlaune. Beim 33. Kirchberger Blumencorso präsentierten sich über 25 festlich geschmückte Wägen – kunstvoll verziert mit insgesamt mehr als 500.000 Blüten – vor rund 10.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern.

3. Kirchberger Blumencorso

Schon am Vormittag stimmte der Radio U1 Tirol Frühschoppen beim Musikpavillon mit bekannten Gruppen aus dem Alpenraum auf den großen Festtag ein. Um 15.15 Uhr setzte sich der farbenprächtige Zug vom Parkplatz des Gaisbergliftes aus in Bewegung und schlängelte sich durch Kirchberg.

Zum absoluten Blumen-Highlight zählte der „Quidditch“ vom Lifthotel und Hotel Kroneck mit über 65.000 Blüten. Zahlreiche andere tolle Festwägen wie die GOASberg-Rätseltour, eine Biene, die Minions, ein Brauhauswagen, Kung Fu Panda und die Sagrada Familia waren ebenfalls zu bestaunen. Begleitet wurden die blumenverzierten Festwägen von der Musikkapelle Kirchberg in Tirol, der Bundesmusikkapelle Aschau und der Musikkapelle Aurach.