Trump informierte Selenskyj und andere Europäer über Gipfel

US-Präsident Donald Trump informierte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und weitere europäische Staats- und Regierungschefs in einem Telefonat über sein Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Das berichteten mehrere Medien am Samstag. Zuvor war beim Ukraine-Gipfel in Alaska kein greifbares Ergebnis bekannt geworden. Putin und Trump sprachen zwar anschließend von konstruktiven Gesprächen, Details nannten sie jedoch keine.

„Wir haben das Ziel noch nicht erreicht“, sagte Trump nach dem Treffen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Anchorage vor der Presse. „Aber die Chancen stehen sehr gut, dass wir es erreichen.“ Putin sagte, der Gipfel könne hoffentlich ein Ausgangspunkt sein, um den Ukraine-Konflikt beizulegen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland wiederherzustellen. Von der Ukraine und den Europäern erwarte er, dass sie das Ergebnis des Treffens akzeptierten.

Weitere Beratungen der EU-Staaten

Nach Angaben mitreisender Journalisten führte Trump auf seinem Rückflug von Alaska nach Washington ein längeres Telefonat mit Selenskyj. Danach sprach er mit NATO-Verbündeten, berichteten die Journalisten unter Berufung auf eine Pressesprecherin Trumps.

Nach Angaben der EU-Kommission nahmen an den Gesprächen mit Trump und Selenskyj teil: Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, der finnische Präsident Alexander Stubb, Polens Präsident Karol Nawrocki und NATO-Generalsekretär Mark Rutte – sowie US-Außenminister Marco Rubio und der US-Sondergesandte Steve Witkoff.

Es folgten weitere Beratungen von europäischen Regierungschefs. Die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten sollen heute zu einem außerordentlichen Treffen zusammenkommen, um sich zu dem Alaska-Treffen auf den Stand bringen zu lassen.

Kreml: Dreier-Gipfel nicht besprochen

Ein möglicher Dreier-Gipfel der Präsidenten Russlands, der USA und der Ukraine wurde unterdessen russischen Angaben zufolge auf dem Alaska-Gipfel nicht besprochen. Dies berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Kreml-Berater Juri Uschakow. Zudem wisse er noch nicht, wann sich Putin und Trump nach ihrem Treffen in Alaska wiedersehen würden.

Trump hatte dem Sender Fox News nach seinem Treffen mit Putin gesagt, dass Selenskyj und Putin ein gemeinsames Treffen vereinbaren wollten und er dabei sein würde, wenn die beiden es wünschten.

