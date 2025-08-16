Wirtschaft fordert mehr Rechte für Standortanwalt und will NGOs entmachten

In Tirol sollen mit dem zweiten Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz Beschleunigungsgebiete für Vorhaben der Energiewende ausgewiesen werden, um die Verfahren rascher abzuwickeln. Das unterstützt die Tiroler Wirtschaftskammer, sie befürchtet jedoch, dass diese durch Einsprüche von Umweltorganisationen konterkariert werden könnten.