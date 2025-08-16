Trug keinen Helm
Tragödie in Osttirol: E-Bike-Fahrer nach schwerem Sturz im Krankenhaus gestorben
Ein tödlicher Radunfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Osttirol. Ein 75-jähriger Italiener war gegen 14.30 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Drautalradweg in Richtung Lienz unterwegs. Vor ihm fuhr seine Lebenspartnerin. Nach dem Fußballplatz in Thal kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache vom Weg ab und stürzte über eine Böschung. Er trug keinen Helm.
Nachdem die Frau bemerkt hatte, dass der 75-Jährige nicht mehr hinter ihr fuhr, drehte sie um und fand den Schwerverletzten. Der Mann wurde von der Feuerwehr Assling mittels Trage und Seil geborgen und anschließend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. (TT.com)