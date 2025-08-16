Tragödie in Osttirol: E-Bike-Fahrer nach schwerem Sturz im Krankenhaus gestorben

Ein tödlicher Radunfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Osttirol. Ein 75-jähriger Italiener war gegen 14.30 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Drautalradweg in Richtung Lienz unterwegs. Vor ihm fuhr seine Lebenspartnerin. Nach dem Fußballplatz in Thal kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache vom Weg ab und stürzte über eine Böschung. Er trug keinen Helm.