Rad-Sperre am Innsbrucker Marktplatz: Stadträtin weist Kritik zurück

Großveranstaltungen am Innsbrucker Marktplatz, die sich teils über Wochen erstrecken, freuen nicht jeden – denn die Radweg-Hauptachse am Inn ist dadurch blockiert. Die Radlobby Tirol vermisst Umleitungskonzepte und sieht generell ein „strukturelles Versagen“ in der Politik. Stadträtin Mariella Lutz kontert.