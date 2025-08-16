„Strukturelles Problem“

Rad-Sperre am Innsbrucker Marktplatz: Stadträtin weist Kritik zurück

Für RadfahrerInnen wurde und wird der Marktplatz beim – am Sonntag zu Ende gehenden – Fischvergnügen wieder teils zur Schiebestrecke. Innsbrucks wichtigste Radachse führt genau hier vorbei.
© Rita Falk
Michael Domanig

Großveranstaltungen am Innsbrucker Marktplatz, die sich teils über Wochen erstrecken, freuen nicht jeden – denn die Radweg-Hauptachse am Inn ist dadurch blockiert. Die Radlobby Tirol vermisst Umleitungskonzepte und sieht generell ein „strukturelles Versagen“ in der Politik. Stadträtin Mariella Lutz kontert.

