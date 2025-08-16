Unwetter mit Hagel

Murenabgang am Staller Sattel: Straße bleibt noch tagelang gesperrt

Die Passstraße wurde beim Elzenbach auf Südtiroler Seite vermurt.
© stol.it/privat

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046