Nach Tod des Ex-ÖFB-Präsidenten: Leo Windtner in St. Florian beigesetzt

Der frühere ÖFB-Präsident Leo Windtner wurde am Samstag im Beisein seiner Familie und langjährigen Wegbegleiter beigesetzt.

St. Florian ‒ Ex-ÖFB-Präsident Leo Windtner ist am Samstag in St. Florian unter großer Anteilnahme beigesetzt worden. Rund 1.000 Personen nahmen an der Trauerfeier teil, darunter neben Familie zahlreiche Wegbegleiter aus Politik, Wirtschaft und Sport. In mehreren Ansprachen wurde das Lebenswerk Windtners gewürdigt. Der frühere Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich und auch Bürgermeister St. Florians war am 8. August während einer Bergwanderung am Traunstein 74-jährig verstorben.

Österreichs Fußball-Bund war Windtner 2009 bis 2021 vorgestanden. Zur Zeremonie in der Stiftsbasilika St. Florian reiste auch Ex-Teamchef Marcel Koller an, unter dessen Führung das Männer-Nationalteam in Windtners Amtszeit die Qualifikation für die EM 2016 erreicht hatte. Zudem in der Trauergemeinde gesichtet wurden von ÖFB-Seite u.a. der Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll, Sportdirektor Peter Schöttel, Generalsekretär Thomas Hollerer und Geschäftsführer Bernhard Neuhold. Aus dem Ski-alpin-Lager kamen die Ex-Abfahrtsweltmeister Hannes Trinkl und Vincent Kriechmayr.

Prominenz aus allen Bereichen