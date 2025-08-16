Immer wieder schwere Unfälle

Wird der Stubaier Höhenweg unterschätzt? Tipps für hochalpines Weitwandern

Schon mehrfach ist es am Stubaier Höhenweg im heurigen Sommer zu teils dramatischen Einsätzen gekommen.
© Liebl Daniel
Theresa Aigner

Am Freitag ist es am Stubaier Höhenweg erneut zu einem Unfall gekommen. Ein 62-jähriger Niederländer ist 15 Meter abgestürzt. Daniel Egger, Ortsstellenleiter der Bergrettung Neustift, erklärt, warum der Höhenweg teilweise unterschätzt wird und was man bei hochalpinen Weitwanderungen beachten muss.

