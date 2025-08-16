40-Jährige bewusstlos
E-Bikerin in Kirchberg nach Kollision mit Radanhänger gestürzt und verletzt
Eine 40-jährige E-Bikerin wurde am Freitagnachmittag in Kirchberg nach einem Sturz verletzt. Die Deutsche war auf dem Radweg vom Ortsteil Klausen in Richtung Kirchberg unterwegs.
Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-jähriger Deutscher mit seinem E-Bike mit Anhänger in die Gegenrichtung. Am Anhänger war ein Kinderrad montiert, das links und rechts etwas hinausragte.
Die 40-Jährige streifte beim Vorbeifahren den Reifen des Kinderrades und stürzte. „Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und blieb bewusstlos in der Nähe des Hanges der Aschauer Ache liegen“, berichtet die Polizei. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte ins Krankenhaus nach St. Johann eingeliefert. (TT.com)