E-Bikerin in Kirchberg nach Kollision mit Radanhänger gestürzt und verletzt

Eine 40-jährige E-Bikerin wurde am Freitagnachmittag in Kirchberg nach einem Sturz verletzt. Die Deutsche war auf dem Radweg vom Ortsteil Klausen in Richtung Kirchberg unterwegs.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-jähriger Deutscher mit seinem E-Bike mit Anhänger in die Gegenrichtung. Am Anhänger war ein Kinderrad montiert, das links und rechts etwas hinausragte.