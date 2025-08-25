Frauen im Ötztal sexuell belästigt: Verdächtiger ausgeforscht

Nach zwei Fällen von sexueller Belästigung im Ötztal hat die Polizei einen Verdächtigen ausgeforscht. Der erste Fall hatte sich bereits vor etwa zwei Wochen ereignet – die TT berichtete. Ein Unbekannter hatte dabei in einem Wald in Längenfeld vor zwei Frauen onaniert.

Die beiden hatten den Mann passiert, der sie kurz darauf überholte. Etwas später trafen die Frauen den Unbekannten wieder: Er saß auf einer Bank und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Spaziergängerinnen verständigten die Polizei, eine Fahndung verlief jedoch negativ.