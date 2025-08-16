Unbekannter Mann im Ötztal onanierte vor zwei Spaziergängerinnen
Die Polizei ist auf der Suche nach einem unbekannten Mann, der am Samstag in einem Wald in Längenfeld vor zwei Frauen onanierte. Wie die Ermittler berichten, waren die beiden Spaziergängerinnen kurz vor 14 Uhr am Auenweg bei der Ötztaler Ache unterwegs.
In einem Wald passierten sie einen Mann, der sie dann kurze Zeit danach überholte. Etwas später trafen die Frauen den Unbekannten wieder. Er saß laut Polizei auf einer Bank und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Spaziergängerinnen verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ.
Personenbeschreibung
- männlich
- ca. 40 Jahre alt
- südländischer Typ
- dunkle Haare
- Brillenträger
- schlank
- bekleidet mit blauer Jacke und Aufschrift
Die Polizeiinspektion Sölden bittet nun um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/7108. Gegen den Unbekannten wird wegen sexueller Belästigung und öffentlichen geschlechtlichen Handlungen ermittelt. (TT.com)