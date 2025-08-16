Unbekannter Mann im Ötztal onanierte vor zwei Spaziergängerinnen

Die Polizei ist auf der Suche nach einem unbekannten Mann, der am Samstag in einem Wald in Längenfeld vor zwei Frauen onanierte. Wie die Ermittler berichten, waren die beiden Spaziergängerinnen kurz vor 14 Uhr am Auenweg bei der Ötztaler Ache unterwegs.

In einem Wald passierten sie einen Mann, der sie dann kurze Zeit danach überholte. Etwas später trafen die Frauen den Unbekannten wieder. Er saß laut Polizei auf einer Bank und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die Spaziergängerinnen verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ.

Personenbeschreibung männlich

ca. 40 Jahre alt

südländischer Typ

dunkle Haare

Brillenträger

schlank

bekleidet mit blauer Jacke und Aufschrift