- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
tt.com Regionalliga Tirol
Perfekter Einstand für Oberperfuss: Aufsteiger feierte vor 420 Zuschauern Heimsieg
Noah Heis und der SV Oberperfuss waren vom SV Wörgl (l./Julian Schulnig) nicht zu stoppen.
© kristen-images.com / Michael Kristen
Von Michael Pipal
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten