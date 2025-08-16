Hitzeschlacht beim Mountainbike-Rennen am Kitzbüheler Hahnenkamm

Bei der 36. Auflage des internationalen Hahnenkamm-Mountainbike-Rennens stellten sich rund 80 Teilnehmer dem Spektakel in Kitzbühel.

Kitzbühel – Bei der 36. Auflage des internationalen Hahnenkamm-Mountainbike-Rennens setzten sich Jakob Reiter und Julia Sörgel durch. Insgesamt stellten sich bei hohen Temperaturen rund 80 Teilnehmer am Freitag den neun Kilometern und 940 Höhenmetern von Kitzbühel hinauf auf den Hahnenkamm. Reiter gewann in 36:55 Minuten vor Johannes Hirschbichler und Matthias Lohmeyer. (tt.com)