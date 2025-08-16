Kein Tiroler Westliga-Sieg

Reichenau-Fehlstart ist perfekt, Kitzbühel und Imst punkteten

Bedient: Reichenau-Trainer Gernot Glänzer.
© Rita Falk
Tobias Waidhofer

Von Tobias Waidhofer, Alois Moser

Die Reichenau verlor in Lustenau 0:2 und ist damit weiter sieglos. Imst und Kitzbühel kamen jeweils nicht über ein 1:1-Remis hinaus.