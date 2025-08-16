Bei Auto hängen geblieben

Motorradfahrer auf Loferer Straße gestürzt und schwer verletzt

Ein 41-jähriger Motorradfahrer stürzte am Samstag auf der Loferer Straße in Söll und wurde schwer verletzt. Der Österreicher überholte kurz vor 12 Uhr die Kolonne vor ihm. Dabei blieb er mit der am Motorrad montierten Seitenbox an einem Auto hängen. Der Biker geriet ins Schleudern und kam auf der Gegenfahrbahn zu Sturz.

Er wurde schwer verletzt mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (TT.com)

