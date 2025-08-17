"Tirol-Tag" bringt Auftakt für Europäisches Forum Alpbach

Das Europäische Forum Alpbach erfährt am Sonntag mit dem traditionellen "Tirol-Tag" der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino seinen Startschuss. Angekündigt waren unter anderem die Landeshauptmänner Anton Mattle (ÖVP, Tirol), Arno Kompatscher (SVP, Südtirol) und Maurizio Fugatti (Lega, Trentino). Im Zentrum steht wie immer der Landesübliche Empfang am Dorfplatz inklusive Reden und Schützenaufmarsch.

Bei der anschließenden Veranstaltung im Congresszentrum waren unter anderem eine Keynote von Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und eine Interviewrunde mit Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (EVP) anberaumt. Das Forum Alpbach geht heuer vom 16. bis 29. August über die Bühne - erstmals unter der Führung des neuen Forumspräsidenten und Ex-ÖVP-EU-Parlamentsvizepräsidenten Othmar Karas. Es steht unter dem Motto "Recharge Europe". Als zentrale inhaltliche Schwerpunkte wurden im Vorfeld "Sicherheitsunion, Energieunion und Kapitalmarktunion" genannt. Die sich erstmals über vier Tage erstreckenden "Euregio-Days" mit dem "Tirol-Tag" im Zentrum bilden den Auftakt und legen den Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit in einer sich wandelnden europäischen Gegenwart.