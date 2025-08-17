Alkoholisierter 62-Jähriger bei Sturz mit E-Bike in Söll schwer verletzt

Ein 62-Jähriger ist am Samstagabend bei einer Fahrt mit dem E-Bike in Söll schwer gestürzt. Zu dem Unfall kam es gegen 19 Uhr auf dem Rad-Wanderweg von Hochsöll in Richtung Söll. Der Mann, der einen Helm trug, stürzte wenige hundert Meter vor der Talstation auf dem Schotterweg und blieb schwer verletzt in der angrenzenden Wiese liegen. Passanten fanden den kaum ansprechbaren Mann und verständigten die Rettung. Der Mann wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Ein Alkotest verlief positiv, der Mann wird angezeigt. (TT.com)