Blick zur Freundin: 17-Jähriger bei Sturz mit Moped in Angerberg verletzt

Ein Moment der Unachtsamkeit reichte aus, dass zwei Jugendliche in der Nacht auf Sonntag in Angerberg mit einem Moped stürzten. Ein 17-Jähriger fuhr gegen 1.40 Uhr auf der Gemeindestraße Achleit Richtung Südosten, am Sozius saß ein 16-Jähriger. Hinter den beiden fuhren deren Freundinnen ebenfalls mit einem Moped.

Als der 17-Jährige im Rückspiegel zu den beiden Freundinnen schaute, geriet er mit seinem Moped nach rechts auf das Bankett und prallte erst gegen einen Hydranten und anschließend gegen ein Verkehrsschild. Die beiden kamen zu Sturz, wobei der 17-Jährige verletzt wurde und ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden musste. Sein Mitfahrer erlitt offenbar nur minimale Abschürfungen. (TT.com)