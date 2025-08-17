Neunjähriger nach Badeunfall in Wien im Krankenhaus verstorben

Ein neunjähriger Bub, der am Freitag nach einem Badeunfall im Familienbadestrand Neue Donau in Wien-Floridsdorf aus dem Wasser gerettet worden ist, ist in der Nacht auf Sonntag verstorben. Ein entsprechender Bericht auf orf.at wurde der APA von der Sprecherin des Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH Wien), Karin Fehringer, bestätigt. Der Bub befand sich nach seiner Rettung aus dem Wasser in akuter Lebensgefahr.

Wie die Landespolizeidirektion Wien am Samstag berichtete, wurden die Wiener Wasserpolizei und Taucher der Berufsfeuerwehr Wien gegen 18.45 Uhr gemeinsam zum Einsatzort gerufen, um das untergegangene Kind zu bergen. Die Taucher konnten den Buben in mehreren Metern Tiefe lokalisieren und aus dem Wasser retten. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung. Anschließend wurde der Bub in das Spital gebracht, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Neunjährige bereits mehrere Minuten unter Wasser befunden. (APA)