Sommer der Superlative in Telfs
Tiroler Volksschauspiele 2025 knacken Rekorde, Premiere bei „Ruth“-Verleihung
Die „Ruth“ 2025 geht an die Unersetzlichen: Vorjahres-Ruth-Preisträgerin Silvia Wechselberger, die ersten beiden Unersetzlichen, Frieda Fink und Johannes Spiess, und Gregor Bloéb, künstlerischer Leiter der Tiroler Volksschauspiele (v.l.n.r.).
© Benedikt Grawe
Mit der letzten Vorführung von „Romeo und Julia“ sowie der Vergabe der „Ruth“ endeten am Samstag die diesjährigen Tiroler Volksschauspiele. Festivalchef Gregor Bloéb zeigte sich angesichts der positiven Bilanz überwältigt.