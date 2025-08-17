Wie man sich wehren kann
Tausende Euro für wertlose Ratschläge: Tiroler in der Coaching-Falle
Jung, smart, angeblich Millionär: So präsentieren sich Coaching-Anbieter und wollen andere überzeugen, ihre Ratschläge für teures Geld abzukaufen.
© Symbolbild: iStock
Für das ultimative Business-Geheimnis von selbst ernannten Coaching-Gurus bezahlen vor allem junge Menschen sehr viel Geld. Doch der Traum vom angeblich leicht verdienten Geld erweist sich als Abzocke, bei der sie selbst draufzahlen. Mit Hilfe des Europäischen Verbraucherzentrums kämpfen Betroffene um ihr Recht.