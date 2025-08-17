Trends, Hits, Dauerbrenner
Aperol, Bucket-Hats, Labubus und Matcha Latte: Der Sommer 2025 von A bis Z
Labubus, Bucket Hats, Camping und Co.: Der Sommer hat viele Seiten. 26 davon präsentieren wir euch hier.
© canva
Was ist diesen Sommer angesagt und was bleibt außer Sonnenbrand im September noch bestehen? Von A wie Aperol über J wie Jesolo bis V wie #vanlife: Ein (hoffentlich) unterhaltsames ABC über die heiße Jahreszeit, die doch immer viel zu schnell vergeht. Und eine Playlist mit Sommersongs gibt’s noch obendrauf.