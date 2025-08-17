Trump und Putin offenbar „weitgehend einig“: Selenskyi stemmt sich gegen Deal

Russland forderte beim Gipfel in Alaska den Verzicht der Ukraine auf den gesamten Donbass. Trump rät Selenskyi, einem „Deal“ zuzustimmen. Am Montag reist der ukrainische Präsident gemeinsam mit EU- und NATO-Spitzen nach Washington.

Russland hat der Ukraine laut Insidern einen Friedensplan vorgeschlagen, der den Verzicht auf große Teile des Ostens des Landes vorsieht. Im Gegenzug würde Moskau kleine besetzte Gebiete zurückgeben. Dies gehe aus Vorschlägen hervor, die Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Amtskollege Donald Trump bei ihrem Gipfel in Alaska erörtert haben sollen.

Ich denke, wir sind einer Einigung ziemlich nahe. Donald Trump, US-Präsident

Dieser Deal wäre für die Ukraine eine Niederlage. Am Montag wollen die Spitzen von EU und NATO sowie führende europäische Politiker am Montag in Washington die Chancen auf einen Frieden in der Ukraine ausloten. Bei einem gemeinsamen Besuch mit Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyi bei Trump soll einseitigen Beschlüssen zulasten der Ukraine entgegengewirkt werden. Moskau fordert offenbar einen Verzicht Kiews auf den kompletten Donbass.

Trump: „Weitgehend einig“ mit Putin

Trump sagte, er und Putin hätten sich „weitgehend geeinigt“. „Ich denke, wir sind einer Einigung ziemlich nahe“, sagte der US-Präsident dem Sender Fox News. Er schränkte jedoch ein, dass die Ukraine noch zustimmen müsse. Ein sofortiger Waffenstillstand sei bei dem Treffen jedoch nicht vereinbart worden, da Putin dies bis zu einer umfassenden Einigung ablehne.

Selenskyj wird mit Trump über ein mögliches Ende des Krieges sprechen. Trump hatte Putin empfangen und seinem diplomatisch weitgehend isolierten Gast dabei buchstäblich den roten Teppich ausgerollt – obwohl gegen Russlands Machthaber ein internationaler Haftbefehl wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vorliegt.

Konkrete Gesprächsinhalte gaben die beiden danach nicht preis. Allerdings kassierte Trump seine bisherige Forderung nach einer Waffenruhe vor etwaigen Friedensverhandlungen wieder ein – und schwenkte damit auf Putins Linie ein, ohne dass der russische Präsident selbst sichtbare Zugeständnisse gemacht hätte.

Trump rät Selenskyi zu „Deal“ mit Gebietsabtretungen

Zwar wurde das aus Sicht der Europäer schlimmste Szenario, ein Deal über den Kopf der Ukrainer hinweg, vorerst nicht zur Realität. Doch die Ernüchterung nach den intensiven Absprachen im Vorfeld – auch mit Trump – war deutlich spürbar. Putin durfte am Rednerpult neben seinem Gastgeber einmal mehr deutlich machen, dass für einen stabilen Frieden zuallererst die Grundursachen des Konflikts beseitigt werden müssten, so wie er sie definiert. Trump ließ das unwidersprochen – und betonte später in einem TV-Interview, er rate Selenskyj dazu, einem „Deal“ mit dem militärisch überlegenen Angreifer zuzustimmen.

Besonders heikel ist die Frage möglicher Gebietsabtretungen, die Kiew bisher strikt ablehnt. US-Medien zufolge soll Putin verlangt haben, den kompletten Donbass mit den beiden Verwaltungsbezirke Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine Russland zuzuschlagen. Trump habe diese Forderung an Selenskyj weitergereicht, berichteten die Nachrichtenagentur Bloomberg, die Zeitung New York Times und die Nachrichtenseite Axios jeweils unter Berufung auf informierte Kreise. Gegenwärtig kontrolliert Moskau nur Teile des Donbass.

Ringen um Waffenstillstand

Nach dem Gipfel informierte Trump die wichtigsten europäischen Staats- und Regierungschefs Samstag früh über sein Gespräch mit Putin. Darin habe Trump erfreulicherweise nicht einen einzigen der vorher von den Europäern und Selenskyi festgelegten fünf Kernpunkte infrage gestellt, sagte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz in einem ZDF-Interview.

Mittlerweile hält der deutsche Bundeskanzler Merz auch Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ohne vorherigen Waffenstillstand für vertretbar – vorausgesetzt, es komme schnell zu einem Abkommen. „Wenn das gelingt, ist das mehr wert als ein Waffenstillstand, der möglicherweise über Wochen andauert – ohne weitere Fortschritte in den politischen, diplomatischen Bemühungen“, sagte Merz.

Erneut gegenseitige Drohnenangriffe

Am Sonntag überzogen Russland und die Ukraine einander erneut gegenseitig mit Drohnenangriffen. Die russische Armee habe die Ukraine in der Nacht auf Sonntag mit 60 Drohnen angegriffen, hieß es am Sonntag aus Kiew. Moskau meldete seinerseits, dass ukrainische Streitkräfte 46 Drohnen auf Russland abgefeuert hätten.

Bei den russischen Attacken seien auch im Iran gebaute Shahed-Drohnen sowie eine Iskander-Rakete im Einsatz gewesen, erklärte die ukrainische Luftwaffe. Bei Angriffen auf die ostukrainische Region Donezk seien am Samstag fünf Menschen getötet worden, teilte der Gouverneur Region, Wadym Filaschkin, mit. Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits, dass Kiew die meisten seiner Drohnenauf Grenzregionen abgefeuert habe, aber auch auf eine Region östlich von Moskau, hunderte Kilometer von der Ukraine entfernt.

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff sei ein Mann in seinem Auto getötet worden, teilte der Gouverneur der Region Kursk, Alexander Chinschtein, mit. In der Region Woronesch sei ein Mensch verletzt worden, erklärte der dortige Gouverneur. (dpa, AFP, TT)