Überraschendes Aus

„Clubkultur hat sich verändert“: Legendäres Innsbrucker Bogenlokal muss schließen

Die Innsbrucker Bogenmeile ist bald um eine Institution ärmer: Das „Project“ muss schließen, gaben die BetreiberInnen des Lokals am Sonntag in Postings auf Facebook und Instagram bekannt.

