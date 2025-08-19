Probleme im Urlaub: AK-Experte beantwortet heute ab 10 Uhr Leserfragen im TT-Chat

Christian Schuster-Wolf, Experte für Reiserecht von der Tiroler Arbeiterkammer, nimmt sich am Dienstag von 10 bis 11 Uhr im „Gut zu wissen“-Chat Zeit für die Anliegen unserer LeserInnen.

Innsbruck – Zehntausende Tirolerinnen und Tiroler sind auch diese Woche in ihr Urlaubsdomizil aufgebrochen. Die schönste Zeit des Jahres bringt zuweilen aber auch Probleme und massiven Ärger, etwa über Verspätungen oder Ausfälle bei Flügen, verloren gegangenes Gepäck.

Oft gibt es auch Reklamationen über die Unterkünfte am Ferienort, Probleme bei Rechnungen (oft nach Online-Buchungen) oder Beschwerden zu Mietwägen, Bahn-, Bus- und Schiffsreisen. Besonders problematisch ist, wenn gar der Reiseveranstalter in Konkurs geht. Zu achten ist auch auf den Unterschied zwischen einer Pauschalreise und einer gebuchten Einzelleistung.

Was gilt rechtlich, was können betroffene UrlauberInnen im Fall des Falles tun, welche Ansprüche gibt es und wie können diese dann auch durchgesetzt werden? Zu diesen und anderen Fragen steht am Dienstag Christian Schuster-Wolf, Experte für Reiserecht von der Tiroler Arbeiterkammer, von 10 bis 11 Uhr im TT-Chat zur Verfügung.