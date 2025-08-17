- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Zu viel technisches Schnickschnack tut der MotoGP nicht gut
Winglets und Co. tun der MotoGP nicht gut.
© JURE MAKOVEC
Kommentarvon Daniel Suckert
Die Königsklasse auf zwei Rädern schwächelt mit insgesamt nur 117.000 Fans in Spielberg. Die Zukunft könnte trotzdem rosig ausschauen.
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten