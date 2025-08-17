Frau überlebte 150-Meter-Absturz bei Bergtour in Osttirol

Eine 66-jährige Frau aus Polen wanderte am Sonntagvormittag mit mehreren Bekannten von der „Adlerlounge“ in Matrei in Osttirol zum Gipfel des 2700 Meter hohen Gorner. Beim Abstieg kurz nach Mittag verlor die Wanderin auf dem Steig das Gleichgewicht und stürzte über etwa 30 Grad steiles Wiesengelände rund 150 Meter ab. Sie blieb schwer verletzt auf einer unterhalb vorbeiführenden Schotterstraße liegen.