Vandalen wüteten auf Fußballplatz in Umhausen und schlugen Autoscheibe ein

Nach einem Fußballspiel in Umhausen wüteten unbekannte Täter am Samstagabend rund um das Spielfeld. Das gab die Polizei am Sonntagnachmittag bekannt. In der Zeit zwischen 21 Uhr und kurz nach Mitternacht schlugen die Vandalen die Seitenscheibe eines dort geparkten Autos ein und besprühten mehrere Sitzplätze der Tribüne, den Betonboden und Plakate mit roter Farbe.